За сутки в Киеве произошло 15 ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В течение суток 4 августа в столице произошло 15 ДТП с пострадавшими. Среди пострадавших есть дети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
В течение минувших суток медики экстренной помощи 15 раз выезжали на ДТП с пострадавшими. Всего в авариях травмированы 12 взрослых (10 были госпитализированы) и трое детей (все были госпитализированы). Никто не погиб.
Всего бригады скорой осуществили 1064 выезда на экстренные вызовы и, в частности, оказали помощь 116 взрослым и 22 детям, получившим травмированы.
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