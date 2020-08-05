За добу у Києві сталося 15 ДТП з постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Протягом доби 4 серпня у столиці сталося 15 ДТП з постраждалими. Серед постраждалих є діти. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Протягом доби, що минула медики екстреної допомоги 15 разів виїздили на ДТП з постраждалими. Всього у автопригодах травмувалися 12 дорослих (10 були госпіталізовані) та троє дітей (усі були госпіталізовані). Ніхто не загинув.
Всього бригади швидкої здійснили 1064 виїзди на екстрені виклики та, зокрема, надали допомогу 116 дорослим та 22 дітям, які травмувалися.
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