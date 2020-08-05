За добу у Києві сталося 15 ДТП з постраждалими

Протягом доби, що минула медики екстреної допомоги 15 разів виїздили на ДТП з постраждалими. Всього у автопригодах травмувалися 12 дорослих (10 були госпіталізовані) та троє дітей (усі були госпіталізовані). Ніхто не загинув.

Всього бригади швидкої здійснили 1064 виїзди на екстрені виклики та, зокрема, надали допомогу 116 дорослим та 22 дітям, які травмувалися.

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