У столиці сталась потрійна ДТП, постраждав водій

"Сьогодні на вулиці Антоновича сталася ДТП за участю 3-х автомобілів. В результаті автопригоди травмувався кермувальник Renault", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі з'ясовують обставини ДТП.

Раніше УНН писав, що на Київщині зіткнулись дві іномарки, травмовані п’ятеро людей.