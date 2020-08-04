У столиці сталась потрійна ДТП, постраждав водій
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Києві на вулиці Антоновича відбулося зіткнення трьох автомобілів. Внаслідок аварії травмувався кермувальник одного з авто. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
"Сьогодні на вулиці Антоновича сталася ДТП за участю 3-х автомобілів. В результаті автопригоди травмувався кермувальник Renault", - йдеться у повідомленні.
Наразі слідчі з'ясовують обставини ДТП.
Раніше УНН писав, що на Київщині зіткнулись дві іномарки, травмовані п’ятеро людей.