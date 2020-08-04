На Київщині зіткнулись дві іномарки, травмовані п’ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Під Обуховом зіткнулись дві іномарки, п’ятеро людей постраждало. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області, передає УНН.
"4 серпня о 11:14 оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталась між селами Гусачівка та Григорівка", – йдеться в повідомленні.
Рятувальники виявили, що зіштовхнулись між собою автівки Lexus та КІА.
"Працівники ДСНС провели деблокацію п’ятьох постраждалих та з травмами різної тяжкості направили їх до Обухівської районної центральної лікарні", – повідомили в ДСНС.
Як повідомляв УНН, у ДТП під Києвом зіткнулись два легковика, одна людина загинула, четверо постраждали.