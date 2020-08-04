В Киевской области столкнулись две иномарки, травмированы пять человек

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 78744 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105136 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110030 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138521 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112315 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134023 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102537 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102661 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104915 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102215 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Киевской области столкнулись две иномарки, травмированы пять человек

В Киевской области столкнулись две иномарки, травмированы пять человек

Киев  •  УНН

 • 15506 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Под Обуховом столкнулись две иномарки, пять человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, передает УНН.

"4 августа в 11:14 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло между селами Гусачевка и Григорьевка", - говорится в сообщении.

Спасатели обнаружили, что столкнулись между собой автомобили Lexus и KIA.

"Сотрудники ГСЧС провели деблокацию пятерых пострадавших и с травмами различной степени тяжести направили их в Обуховскую районную центральную больницу", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщал УНН, в ДТП под Киевом столкнулись две легковушки, один человек погиб, четверо пострадали.

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