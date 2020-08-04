В Киевской области столкнулись две иномарки, травмированы пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Под Обуховом столкнулись две иномарки, пять человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, передает УНН.
"4 августа в 11:14 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло между селами Гусачевка и Григорьевка", - говорится в сообщении.
Спасатели обнаружили, что столкнулись между собой автомобили Lexus и KIA.
"Сотрудники ГСЧС провели деблокацию пятерых пострадавших и с травмами различной степени тяжести направили их в Обуховскую районную центральную больницу", - сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, в ДТП под Киевом столкнулись две легковушки, один человек погиб, четверо пострадали.