В столице произошло тройное ДТП, пострадал водитель
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Киеве на улице Антоновича произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии травмировался водитель одного из авто. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
"Сегодня на улице Антоновича произошло ДТП с участием 3-х автомобилей. В результате ДТП травмировался водитель Renault", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства ДТП.
Ранее УНН писал, что в Киевской области столкнулись две иномарки, травмированы пять человек.