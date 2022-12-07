За сутки оккупанты более 50 раз обстреляли Херсонскую область: погибли два человека, еще один получил ранения

Цитата

«Российские оккупанты 51 раз обстреляли территорию Херсонской области. Рашисты били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов. Рашисты убили 2 мирных человека, еще 1 житель Херсонской области получил ранения», - написал он в Telegram.

Детали

По словам Янушевича, из-за российских обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Дополнение

На оккупированных территориях Херсонской области оккупанты продолжают грабить агропредприятия и частные дома. Кроме того, из-за значительных потерь в рядах оккупантов, фиксируются случаи дезертирства.