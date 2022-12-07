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За сутки оккупанты более 50 раз обстреляли Херсонскую область: погибли два человека, еще один получил ранения

Киев • УНН

 • 712935 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. За 6 декабря российские оккупационные войска 51 раз обстреляли территорию Херсонской области - два человека погибли, еще 1 получил ранения. Об этом рассказал председатель Херсонской ОВ Ярослав Янушевич, пишет УНН.

Цитата

«Российские оккупанты 51 раз обстреляли территорию Херсонской области. Рашисты били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов. Рашисты убили 2 мирных человека, еще 1 житель Херсонской области получил ранения», - написал он в Telegram.

Детали 

По словам Янушевича, из-за российских обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Дополнение

На оккупированных территориях Херсонской области оккупанты продолжают грабить агропредприятия и частные дома. Кроме того, из-за значительных потерь в рядах оккупантов, фиксируются случаи дезертирства. 

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