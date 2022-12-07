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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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За добу окупанти понад 50 разів обстріляли Херсонщину: загинуло двоє людей, ще одна отримала пораненння

За добу окупанти понад 50 разів обстріляли Херсонщину: загинуло двоє людей, ще одна отримала пораненння

Київ • УНН

 • 712937 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. За 6 грудня російські окупаційні війська 51 раз обстріляли територію Херсонщини – дві людини загинули, ще 1 отримала поранення. Про це розповів голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, пише УНН.

Цитата

«Російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонщини. Рашисти били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Рашисти вбили 2 мирних людей, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення», - написав він в Telegram.

Деталі

За словами Янушевича, через російські обстріли пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

Доповнення

На окупованих територіях Херсонської області окупанти продовжують грабувати агропідприємства та приватні будинки. Крім того, через значні втрати в рядах окупантів, фіксуються випадки дезертирства. 

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