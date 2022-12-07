За добу окупанти понад 50 разів обстріляли Херсонщину: загинуло двоє людей, ще одна отримала пораненння

Цитата

«Російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонщини. Рашисти били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Рашисти вбили 2 мирних людей, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення», - написав він в Telegram.

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За словами Янушевича, через російські обстріли пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

Доповнення

На окупованих територіях Херсонської області окупанти продовжують грабувати агропідприємства та приватні будинки. Крім того, через значні втрати в рядах окупантів, фіксуються випадки дезертирства.