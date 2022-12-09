За сутки россияне 68 раз обстреляли Херсонскую область: восемь раненых

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"За сутки враг 68 раз обстрелял область из минометов, артиллерии, танков и РСЗО. В Херсоне оккупанты попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и другие здания. 8 мирных жителей получили ранения", – написал Тимошенко.

Напомним

7 декабря российские военные 30 раз обстреляли территорию Херсонской области – двое гражданских погибли, еще один получил ранения.

На оккупированных территориях Херсонской области оккупанты продолжают грабить агропредприятия и частные дома. Кроме того, из-за значительных потерь в рядах армии рф фиксируют случаи дезертирства.