За сутки россияне 68 раз обстреляли Херсонскую область: восемь раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. За прошедшие сутки российские оккупационные войска 68 раз обстреляли территорию Херсонщины – восемь гражданских получили ранения. Об этом в Telegram сообщил заместитель Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
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"За сутки враг 68 раз обстрелял область из минометов, артиллерии, танков и РСЗО. В Херсоне оккупанты попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и другие здания. 8 мирных жителей получили ранения", – написал Тимошенко.
Напомним
7 декабря российские военные 30 раз обстреляли территорию Херсонской области – двое гражданских погибли, еще один получил ранения.
На оккупированных территориях Херсонской области оккупанты продолжают грабить агропредприятия и частные дома. Кроме того, из-за значительных потерь в рядах армии рф фиксируют случаи дезертирства.