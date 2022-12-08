За добу війська рф 30 разів обстріляли Херсонщину: є загиблі та руйнування

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"Російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини. Минулої доби через обстріли рашистів загинуло 2 цивільних людей, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення", – написав Янушевич.

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За інформацією голови ОВА, населені пункти Херсонської області потерпали від ворожих ударів з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Внаслідок російських обстрілів було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

Нагадаємо

У Херсонській області під час проведення стабілізаційних заходів на ворожих мінах підірвалися правоохоронці. Четверо поліцейських загинули – серед них начальник Головного управління Нацполіції Черкащини Михайло Куратченко.