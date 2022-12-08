За сутки войска рф 30 раз обстреляли Херсонскую область: есть погибшие и разрушения

Цитата

"Российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонской области. За прошедшие сутки из-за обстрелов рашистов погибли 2 гражданских человека, еще 1 житель региона получил ранения", – написал Янушевич.

Детали

По информации главы ОВА, населенные пункты Херсонской области страдали от вражеских ударов с артиллерии, РСЗО, танков и минометов. В результате российских обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Напомним

В Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на вражеских минах подорвались правоохранители. Четверо полицейских погибли – среди них начальник Главного управления Нацполиции Черкасской области Михаил Куратченко.