За сутки войска рф 30 раз обстреляли Херсонскую область: есть погибшие и разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Вчера, 7 декабря, российские военные 30 раз обстреляли территорию Херсонской области – двое гражданских погибли, еще один получил ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует УНН.
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"Российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонской области. За прошедшие сутки из-за обстрелов рашистов погибли 2 гражданских человека, еще 1 житель региона получил ранения", – написал Янушевич.
Детали
По информации главы ОВА, населенные пункты Херсонской области страдали от вражеских ударов с артиллерии, РСЗО, танков и минометов. В результате российских обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.
Напомним
В Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на вражеских минах подорвались правоохранители. Четверо полицейских погибли – среди них начальник Главного управления Нацполиции Черкасской области Михаил Куратченко.