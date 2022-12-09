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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23815 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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За добу росіяни 68 разів обстріляли Херсонщину: восьмеро поранених

За добу росіяни 68 разів обстріляли Херсонщину: восьмеро поранених

Київ • УНН

 • 541933 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Минулої доби російські окупаційні війська 68 разів обстріляли територію Херсонщини – восьмеро цивільних дістали поранення. Про це в Telegram повідомив заступник Офісу президента України Кирило Тимошенко, пише УНН.

Цитата 

"За добу ворог 68 разів обстріляв область з мінометів, артилерії, танків та РСЗВ. В Херсоні окупанти поцілили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки та інші будівлі. 8 мирних мешканців отримали поранення", – написав Тимошенко.

Нагадаємо

7 грудня російські вйська 30 разів обстріляли територію Херсонщини – двоє цивільних загинули, ще один дістав поранення.

На окупованих територіях Херсонської області окупанти продовжують грабувати агропідприємства та приватні будинки. Крім того, через значні втрати у лавах армії рф фіксують випадки дезертирства. 

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