За добу росіяни 68 разів обстріляли Херсонщину: восьмеро поранених

Цитата

"За добу ворог 68 разів обстріляв область з мінометів, артилерії, танків та РСЗВ. В Херсоні окупанти поцілили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки та інші будівлі. 8 мирних мешканців отримали поранення", – написав Тимошенко.

Нагадаємо

7 грудня російські вйська 30 разів обстріляли територію Херсонщини – двоє цивільних загинули, ще один дістав поранення.

На окупованих територіях Херсонської області окупанти продовжують грабувати агропідприємства та приватні будинки. Крім того, через значні втрати у лавах армії рф фіксують випадки дезертирства.