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За сутки на территории Луганской области произошли 24 пожара в жилом секторе в результате вражеских обстрелов - председатель ОГА

Киев • УНН

 • 100434 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что за минувшие сутки враг поражал и массово обстреливал гражданскую инфраструктуру, в том числе и с применением реактивных систем залпового огня в районах Кременной, Северодонецка, Попасной, Новозвановки. Об этом Гайдай написал в Telegram, передает УНН.

За сутки на территории Луганской области произошли 24 пожара в жилом секторе в результате вражеских обстрелов - председатель ОГА

Цитата

"За сутки в Луганской области произошло 24 пожара в жилом секторе. Утром враг целил по домам в Горном и Попасной, днем сосредоточил усилия на Рубежном, вечером - на Лисичанске, где запылали еще два дома. На территории области произошли 24 пожара в жилом фонде в результате обстрелов. Все эти удары по мирным жителям, по их домам. Россияне лишают их имущества и, что самое страшное, жизни, а на фронте несут потери. Враг наносит авиационные удары и обстрелы гражданскую инфраструктуру, в том числе и с применением реактивных систем залпового огня в районах Кременной, Северодонецка, Новотошковского, Попасной, Новозвановки", - говорится в сообщении.

Напомним 

За сутки на Донбассе отбито 7 атак врага, уничтожено 4 танка и 10 бронемашин.

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