За добу на Донбасі відбито 7 атак ворога, знищено 4 танки і 10 бронемашин
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. За добу 7 квітня на Донбасі Збройні Сили України відбили 7 ворожих атак. Також українські захисники знищили 4 танки та 10 бронемашин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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"На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, десять одиниць броньованої та одинадцять – автомобільної техніки противника", – йдеться в повідомленні.
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