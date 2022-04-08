За добу на Донбасі відбито 7 атак ворога, знищено 4 танки і 10 бронемашин

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"На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, десять одиниць броньованої та одинадцять – автомобільної техніки противника", – йдеться в повідомленні.

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Окупанти продовжують блокувати Харків, для недопущення просування наших військ ворог ставить мінно-вибухові загородження.