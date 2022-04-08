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За добу на території Луганської області сталися 24 пожежі в житловому секторі внаслідок ворожих обстрілів - голова ОДА

Київ • УНН

 • 100434 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що за минулу добу ворог уражав та масово обстрілював цивільну інфраструктуру, в тому числі й із застосуванням реактивних систем залпового вогню в районах Кремінної, Сєвєродонецька, Попасної, Новозванівки. Про це Гайдай написав у Telegram, передає УНН.

За добу на території Луганської області сталися 24 пожежі в житловому секторі внаслідок ворожих обстрілів - голова ОДА

Цитата

"За добу в Луганській області сталися 24 пожежі в житловому секторі. Зранку ворог цілив по будинках в Гірському та Попасній, удень зосередив зусилля на Рубіжному, ввечері – на Лисичанську, де запалали ще два будинки. На території області сталися 24 пожежі в житловому фонді внаслідок обстрілів. Усі ці удари – по мирних жителях, по їх домівках. Росіяни лишають їх майна та, що найстрашніше, життя, а на фронті несуть втрати. Ворог завдає авіаційних ударів та обстрілює цивільну інфраструктуру, зокрема, й із застосуванням реактивних систем залпового вогню в районах Кремінної, Сєверодонецька, Новотошківського, Попасної, Новозванівки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

За добу на Донбасі відбито 7 атак ворога, знищено 4 танки і 10 бронемашин.

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