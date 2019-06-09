За сутки на территории страны утонули двое детей

По информации правоохранителей, одному из погибших ребят на днях исполнилось 14 лет, младшему - 7 лет. Оба погибшие отдыхали у водоемов с родными.

Сообщается, что, в частности в субботу, 8 июня, семья из Броварского района Киевской области в полном составе отдыхала на берегу реки Десна. Двое сыновей в возрасте 14 и 12 лет ушли от места отдыха семьи вверх по течению. Там несовершеннолетние решили перейти реку вброд к острову посреди русла. При этом старший парень поскользнулся и начал тонуть. Младший брат бросился его спасать и сам начал тонуть.

Ситуацию заметил с берега рыбак, бросился спасать детей. В результате удалось спасти младшего брата. Поиски 14-летнего парня продолжаются. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

В то же время в Михайловском районе Запорожской области 7-летний мальчик поехал на рыбалку с отцом и дядей. Пока мужчины рыбачили на берегу оросительного канала, мальчик упал с края берега в канал и утонул. Его тело нашли спасатели. По данному факту следователи внесли информацию об этом событии в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНН, на этой неделе столичные спасатели получили тело мужчины с Русановского канала.



