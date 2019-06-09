За добу на території країни потонули двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Упродовж доби в Україні втопилися двоє дітей - на Київщині та в Запорізькій області, передає УНН з посиланням на департамент комунікації Національної поліції України.
За інформацією правоохоронців, одному з загиблих хлопців днями виповнилося 14 років, меншому – 7 років. Обидва загиблі відпочивали біля водойм з рідними.
Повідомляється, що, зокрема в суботу, 8 червня, родина з Броварського району Київської області у повному складі відпочивала на березі річки Десна. Двоє синів віком 14 і 12 років відійшли від місця відпочинку родини вверх за течією. Там неповнолітні вирішили перейти річку вбрід до острова посеред русла. При цьому старший хлопець послизнувся і почав тонути. Молодший брат кинувся його рятувати і сам почав тонути.
Ситуацію помітив з берега рибалка, який кинувся рятувати дітей. В результаті вдалося врятувати меншого брата. Пошуки 14-річного хлопця тривають. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Водночас у Михайлівському районі Запорізької області 7-річний хлопчик поїхав на риболовлю з батьком і дядьком. Поки чоловіки рибалили на березі зрошувального каналу, малолітній впав з краю берега в канал і втопився. Його тіло знайшли рятувальники. За цим фактом слідчі внесли інформацію про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як повідомляв УНН, цього тижня столичні рятувальники дістали тіло чоловіка з Русанівського каналу.