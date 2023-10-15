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За сутки на Николаевщине и Черниговщине на минах подорвались четыре человека, среди погибших - мальчик

Киев • УНН

 • 280601 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. На Николаевщине мальчик погиб из-за подрыва на мине. Еще один ребенок получил ранения. Кроме этого в Черниговской области в лесополосе подорвались двое местных жителей, один из них погиб. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

За сутки на Николаевщине и Черниговщине на минах подорвались четыре человека, среди погибших - мальчик

Цитата

По его словам, два подрыва на минах было сегодня зафиксировано на Николаевщине и Черниговщине

В Баштанском районе Николаевской области погиб 14-летний мальчик. Его 12-летний товарищ травмирован. Дети играли в поле за селом. Ранее на этой территории велись активные боевые действия, отметил Клименко.

Кроме того, в Черниговской области в лесополосе подорвались двое местных жителей. Один погиб, второй получил ранения.

Дополнение

Как отметил глава МВД, всего с начала полномасштабного вторжения из-за подрывов на взрывоопасных предметах погибли 248 человек, 525 - травмированы.

Добавим

Сейчас гуманитарное разминирование Украины является одним из приоритетных направлений, так как потенциально заминированными являются 30% территорий.

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