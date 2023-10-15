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За добу на Миколаївщині та Чернігівщині на мінах підірвались четверо людей, серед загиблих - хлопчик

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. На Миколаївщині хлопчик загинув через підрив на міні. Ще одна дитина отримала поранення. Крім цього у Чернігівській області в лісосмузі підірвались двоє місцевих жителів, один із них загинув. Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко, пише УНН.

За добу на Миколаївщині та Чернігівщині на мінах підірвались четверо людей, серед загиблих - хлопчик

Цитата

За його словами, два підриви на мінах було сьогодні зафіксовано на Миколаївщині та Чернігівщині

У Баштанському районі Миколаївської області загинув 14-річний хлопчик. Його 12-річного товариша травмовано. Діти гралися в полі за селом. Раніше на цій території велися активні бойові дії, зазначив Клименко.

Крім того, у Чернігівській області в лісосмузі підірвались двоє місцевих жителів. Один загинув, другий отримав поранення.

Доповнення

Як зазначив голова МВС, всього з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло 248 людей, 525 - травмовано.

Додамо

Наразі гуманітарне розмінування України є одним із пріоритетних напрямків, так як потенційно замінованими є 30% територій.

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