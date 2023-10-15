За добу на Миколаївщині та Чернігівщині на мінах підірвались четверо людей, серед загиблих - хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. На Миколаївщині хлопчик загинув через підрив на міні. Ще одна дитина отримала поранення. Крім цього у Чернігівській області в лісосмузі підірвались двоє місцевих жителів, один із них загинув. Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко, пише УНН.
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За його словами, два підриви на мінах було сьогодні зафіксовано на Миколаївщині та Чернігівщині
У Баштанському районі Миколаївської області загинув 14-річний хлопчик. Його 12-річного товариша травмовано. Діти гралися в полі за селом. Раніше на цій території велися активні бойові дії, зазначив Клименко.
Крім того, у Чернігівській області в лісосмузі підірвались двоє місцевих жителів. Один загинув, другий отримав поранення.
Доповнення
Як зазначив голова МВС, всього з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло 248 людей, 525 - травмовано.
Додамо
Наразі гуманітарне розмінування України є одним із пріоритетних напрямків, так як потенційно замінованими є 30% територій.