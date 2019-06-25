За сутки в Киевской области 14 раз нарушили избирательное законодательство
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. За прошедшие сутки в населенных пунктах Киевской области зафиксировали 14 заявлений и сообщений о нарушениях предвыборного законодательства. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.
В частности, 24 июня полицейские получили сообщение о том, что в центре Белой Церкви, на Александрийском бульваре, была установлена агитационная палатка одной из политических партий. А в палатке, неподалеку супермаркета, местным жителям предлагали назвать свои персональные данные. Очевидец вызвал полицию и зафиксировал все на камеру. По данному факту сейчас проводится проверка.
В тот же день нарушения зафиксировали и в Яготине. Представители политической силы распространяли агитационные печатные материалы предвыборной агитации с нарушениями. По мнению заявителя, который вызвал полицию, газета изготовлена с несоблюдением требований действующего законодательства: не было указано название типографии и тираж. Прибыв на место, правоохранители выяснили, что такой факт действительно в агитационной палатке имеет место. Они составили админпротокол по ч.2 ст.212-13 Кодекса Украины об административных нарушениях (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск - ред.).
По 12 другим районам Киевской области, которые фигурировали в возможном нарушении предвыборного законодательства, проводятся проверки.
Ранее УНН сообщал, что с начала предвыборной кампании перед выборами в Верховную Раду полиция расследует 30 уголовных производств о нарушении избирательного законодательства.
Напомним, что в Харьковской области уже 29 раз сообщили о связанных с выборами нарушения.