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За добу на Київщині 14 разів порушили виборче законодавство

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. За минулу добу в населених пунктах Київській області зафіксували 14 заяв та повідомлень про порушення передвиборчого законодавства. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.

За добу на Київщині 14 разів порушили виборче законодавство

Зокрема, 24 червня поліцейські отримали повідомлення про те, що в центрі Білої Церкви, на Олександрійському бульварі, був встановлений агітаційний намет однієї з політичних партій. А в наметі, неподалік супермаркету, місцевим жителям пропонували назвати свої персональні дані. Очевидець викликав поліцію та зафіксував усе на камеру. За цим фактом зараз проводиться перевірка.

Того ж дня порушення зафіксували і в Яготині. Представники політичної сили розповсюджували агітаційні друковані матеріали передвиборчої агітації з порушеннями. На думку заявника, який викликав поліцію, газета виготовлена з недотриманням вимог діючого законодавства: не було вказано назву типографії та тираж. Прибувши на місце, правоохоронці з’ясували, що такий факт дійсно в агітаційному наметі має місце. Вони склали адмінпротокол за ч.2 ст.212-13 Кодексу України про адміністративні порушення (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск - ред.).

По 12 іншим районам Київської області, які фігурували у можливому порушенні передвиборчого законодавства, проводяться перевірки.

Раніше УНН повідомляв, що з початку передвиборчої кампанії перед виборами до Верховної Ради поліція розслідує 30 кримінальних проваджень щодо порушення виборчого законодавства. 

Нагадаємо, що на Харківщині вже 29 разів повідомили про пов'язані з виборами порушення.

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