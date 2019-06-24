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На Харківщині вже 29 разів повідомили про пов'язані з виборами порушення

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. До поліції Харківщини з початку передвиборчої кампанії щодо дострокових виборів до Верховної Ради надійшло вже 29 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.

На Харківщині вже 29 разів повідомили про пов'язані з виборами порушення

"З початку передвиборчої кампанії поліцією Харківщини зареєстровано 29 повідомлень про порушення Закону України "Про вибори народних депутатів України". На даний час тривають перевірки інформацій, викладених у заявах", - вказали у поліції.

Зокрема, 23 червня о 23:00 до Київського відділу поліції звернувся депутат Харківської міської ради VI-го скликання. Він повідомив, що на вулиці Дружби Народів невстановлена особа розповсюджує картонні коробки з агітаційним змістом на кандидата в депутати Верховної Ради України. У коробках знаходилися лікарські засоби. На місці події працівники поліції виявили та вилучили картонні коробки з ліками загальною кількістю 70 шт.

Наразі слідчим вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Вживаються заходи, спрямовані на встановлення особи, що розповсюджувала вказані коробки.

Нагадаємо, поліція відкрила шість кримінальних проваджень, пов’язаних із виборчим процесом.

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