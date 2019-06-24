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В Харьковской области уже 29 раз сообщили о связанных с выборами нарушениях

Киев • УНН

 • 6514 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В полицию Харьковской области с начала предвыборной кампании перед досрочными выборами в Верховную Раду поступило уже 29 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

В Харьковской области уже 29 раз сообщили о связанных с выборами нарушениях

"С начала предвыборной кампании полицией Харьковской области зарегистрировано 29 сообщений о нарушениях Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины". В настоящее время продолжаются проверки информации, изложенной в заявлениях", - указали в полиции.

В частности, 23 июня в 23:00 в Киевский отдел полиции обратился депутат Харьковского городского совета VI созыва. Он сообщил, что на улице Дружбы Народов неустановленное лицо распространяет картонные коробки с агитационным содержанием на кандидата в депутаты Верховной Рады Украины. В коробках находились лекарственные средства. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли картонные коробки с лекарствами общим количеством 70 шт.

Следователи решают вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры, направленные на установление лица, распространявшего указанные коробки.

Напомним, полиция открыла шесть уголовных производств, связанных с избирательным процессом.

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