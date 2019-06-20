Поліція відкрила шість кримінальних проваджень, пов’язаних із виборчим процесом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Поліція відкрила шість кримінальних проваджень, пов’язаних із виборчим процесом. Про це сьогодні, 20 червня, повідомив заступник голови Національної поліції — керівник патрульної поліції Олександр Фацевич під час відеоселекторної наради, пише УНН з посиланням на прес-службу МВС України.
Три з них пов’язані з порушенням виборчого законодавства і три з проведенням виборів.
У нараді взяли участь керівники підрозділів превентивної діяльності Національної поліції та територіальних підрозділів, а також керівники Департаменту патрульної поліції.
“За словами заступника голови Нацполіції, з початку виборчої кампанії до поліції надійшло 203 повідомлення про порушення. Серед них найчисельніші це підкуп виборців — 50 фактів та порушення встановлених правил агітації — 111 фактів. За інформацією з цих повідомлень слідчі поліції відкрили 6 кримінальних проваджень. Крім того, поліцейські склали сім протоколів про вчинення адміністративних правопорушень”, — вказано у повідомленні відомства.
"Перевірка за кожним фактом порушення має бути терміновою, невідкладною, аполітичною та принциповою",— наголосив Олександр Фацевич.
Нагадуємо, зпочатку передвиборчої кампанії перед виборами до Верховної Ради поліція розслідує 21 кримінальне провадження щодо порушення виборчого законодавства.