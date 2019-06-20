Полиция открыла шесть уголовных производств, связанных с избирательным процессом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Полиция открыла шесть уголовных производств, связанных с избирательным процессом. Об этом сегодня, 20 июня, сообщил заместитель председателя Национальной полиции — руководитель патрульной полиции Александр Фацевич во время видеоселекторного совещания, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
Три из них связаны с нарушением избирательного законодательства и три с проведением выборов.
В совещании приняли участие руководители подразделений превентивной деятельности Национальной полиции и территориальных подразделений, а также руководители Департамента патрульной полиции.
“По словам заместителя председателя Нацполиции, с начала избирательной кампании в полицию поступило 203 сообщения о нарушениях. Среди них наиболее многочисленные это подкуп избирателей — 50 фактов и нарушение установленных правил агитации — 111 фактов. По информации из этих сообщений следователи полиции открыли 6 уголовных производств. Кроме того, полицейские составили семь протоколов о совершении административных правонарушений”, — указано в сообщении ведомства.
“Проверка по каждому факту нарушения должно быть срочной, неотложной, аполитичной и принципиальной”, — подчеркнул Александр Фацевич.
Напоминаем, с начала предвыборной кампании перед выборами в Верховную Раду полиция расследует 21 уголовное производство о нарушении избирательного законодательства.