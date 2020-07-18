За сутки коронавирус в Украине подтвердили у 163 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 847 человек, из них 61 ребенок и 163 медика. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболели 847 человек. Из них 61 ребенок и 163 медицинских работника. Были госпитализированы 215 человек. Зафиксировано 21 летальный случай. При этом выздоровели 76 пациентов", - сказал Степанов.
Напомним, в Украине на 9:00 18 июля зафиксировано уже более 58 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев уже четыре дня подряд - более 800.