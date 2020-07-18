За добу коронавірус в Україні підтвердили у 163 медиків

“За минулу добу захворіли 847 осіб. З них 61 дитина та 163 медичних працівники. Було госпіталізовано 215 осіб. Зафіксовано 21 летальний випадок. При цьому одужало 76 пацієнтів”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 18 липня зафіксовано вже понад 58 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків уже чотири дні поспіль - понад 800.