За сутки через базу Интерпола на границе обнаружили два авто в угоне

Ночью в пункте пропуска "Краковец" пограничный наряд Мостиского отряда обнаружил транспортное средство, находящееся в международном розыске.

Во время проверки документов на автомобиль "Тойота", 2008 года выпуска, который прибыл на выезд из Украины, было зафиксировано срабатывание базы данных Интерпола. По данному факту пограничники проинформировали представителей Украинского бюро Интерпола и Национальной полиции, которые, в свою очередь, подтвердили, что автомобиль, украинской регистрации, находится на учете как похищеный на территории Украины.

Кроме того, сообщили пограничники, в пункте пропуска "Кучурган" пограничники Белгород-Днестровского отряда при осуществлении мер контроля автомобиля "БМВ" 2003 года выпуска также сработала база данных Интерпола. Транспортное средство молдавской регистрации было угнано на территории Латвии.

После завершения необходимых процессуальных действий, автомобили и регистрационные документы на них передано сотрудникам Национальной полиции.