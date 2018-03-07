За добу через базу Інтерполу на кордоні виявили два авто в угоні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. За допомогою бази Інтерполу прикордонники виявили два автомобілі, які числяться як викрадені. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі.
Вночі в пункті пропуску “Краківець” прикордонний наряд Мостиського загону виявив транспортний засіб, що перебуває у міжнародному розшуку.
Під час перевірки документів на автомобіль “Тойота”, 2008 року випуску, який прибув на виїзд з України, було зафіксовано спрацювання бази даних Інтерполу. По цьому факту прикордонники проінформували представників Українського бюро Інтерполу та Національної поліції, які, в свою чергу, підтвердили, що автівка, української реєстрації, перебуває на обліках як викрадена на території України.
Крім того, повідомили прикордонники, в пункті пропуску “Кучурган” прикордонники Білгород-Дністровського загону під час здійснення заходів контролю автомобіля “БМВ” 2003 року випуску також спрацювала база даних Інтерполу. Транспортний засіб молдовської реєстрації був викрадений на території Латвії.
Після завершення необхідних процесуальних дій, автомобілі та реєстраційні документи на них передано співробітникам Національної поліції.