За сутки боевики восемь раз обстреляли силы АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня противник заметно уменьшил количество обстрелов на всех направлениях. В общем зафиксировано восемь обстрелов позиций украинских позиций, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Сегодня противник заметно уменьшил количество обстрелов на всех направлениях. Правда не прекратил использовать запрещенное Минскими договоренностями вооружение. На мариупольском направлении из вооружения танков, БМП, 82 миллиметровых минометов российско-оккупационные войска вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Новотроицкому и Водяному.
На донецком – боевики из минометов и гранатометов обстреляли Луганское, а на луганском направлении – Макарово", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО трое украинских военных получили ранения.