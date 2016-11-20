За добу бойовики вісім разів обстріляли сили АТО

"Сьогодні противник помітно зменшив кількість обстрілів на всіх напрямках. Щоправда не припинив використовувати заборонене Мінськими домовленостями озброєння. На Маріупольському напрямку з озброєння танків, БМП, 82 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів і стрілецької зброї – по Новотроїцькому та Водяному.

На Донецькому – бойовики з мінометів та гранатометів обстріляли Луганське, а на Луганському напрямку – Макарове", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО троє українських військових зазнали поранень.