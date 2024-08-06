За деньги "сливал" российским спецслужбам сведения об украинских защитниках: в Харькове будут судить молодого человека

Студент первого курса одного из харьковских вузов через мессенджер "Telegram" наладил контакт с представителем фсб рф, и согласился на сотрудничество - за деньги передавать сведения об украинских военных. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 18-летнего мужчины по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, студент первого курса одного из харьковских вузов, не имея патриотических убеждений, сознательно и добровольно решил помогать врагу. Через мессенджер "Telegram" молодой человек наладил контакт с представителем фсб рф и согласился на сотрудничество - за деньги передавать сведения об украинских военных.

Выполняя задание российского куратора, обвиняемый собирал информацию о расположении личного состава Сил обороны, а также военной техники на территории Харькова. Эти данные молодой человек присылал сотруднику российской спецслужбы в виде фото и видео, ставя необходимые отметки на гугл-картах, - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали предателя во время его очередной "рабочей смены", когда он пытался скрыто заснять месторасположение транспортных средств украинских защитников.

Суда молодой человек ожидает, находясь под стражей. Его будут судить в Дзержинском районном суде г. Харькова. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

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