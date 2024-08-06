За деньги "сливал" российским спецслужбам сведения об украинских защитниках: в Харькове будут судить молодого человека
Киев • УНН
18-летний студент одного из харьковских вузов передавал фсб данные об украинских военных за деньги через Telegram. Молодого человека задержали во время съемки расположения техники ВСУ, теперь ему грозит пожизненное заключение.
Студент первого курса одного из харьковских вузов через мессенджер "Telegram" наладил контакт с представителем фсб рф, и согласился на сотрудничество - за деньги передавать сведения об украинских военных. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 18-летнего мужчины по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, студент первого курса одного из харьковских вузов, не имея патриотических убеждений, сознательно и добровольно решил помогать врагу. Через мессенджер "Telegram" молодой человек наладил контакт с представителем фсб рф и согласился на сотрудничество - за деньги передавать сведения об украинских военных.
Выполняя задание российского куратора, обвиняемый собирал информацию о расположении личного состава Сил обороны, а также военной техники на территории Харькова. Эти данные молодой человек присылал сотруднику российской спецслужбы в виде фото и видео, ставя необходимые отметки на гугл-картах,
Правоохранители задержали предателя во время его очередной "рабочей смены", когда он пытался скрыто заснять месторасположение транспортных средств украинских защитников.
Суда молодой человек ожидает, находясь под стражей. Его будут судить в Дзержинском районном суде г. Харькова. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.
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