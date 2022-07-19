За день Зеленский обсудил ситуацию в Украине с тремя чиновниками Польши, Италии и Кот-д'Ивуара

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"Проинформировал Президента Польши Анджея Дуду о ситуации на передовой. Обсудили с ним дальнейшие шаги в противодействии российской агрессии. Вечером говорил также с Президентом Кот-д'Ивуара. Проинформировал его о наших усилиях в противодействии продовольственному кризису, который создал Россия и который угрожает миру масштабным голодом", - сказал Президент Украины.

Также Зеленский добавил, что говорил с премьер-министром Италии Марио Драги. Поблагодарил его за "честную и принципиальную позицию в защиту наших общих европейских ценностей".

Напомним

Зеленский уволил руководителей СБУ в пяти областях и заместителя Баканова.