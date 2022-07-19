Зеленський звільнив очільників СБУ у п'яти областях і заступника Баканова

Деталі

Так, Президент звільнив:



Володимира Горбенка з посади заступника голови Служби безпеки України



Руслана Григоренка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області



Володимира Краснянського з посади начальника Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області



Сергія Лисака з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області



Івана Рудницького з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області



Євгена Борзілова з посади начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області



При цьому очільникам СБУ п'яти областей - Сумської, Полтавської, Закарпатської, Харківської та Дніпропетровської - Зеленський вже призначив заміну:



Сергія Лисака начальником Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області



Євгена Борзілова начальником Управління Служби безпеки України в Закарпатській області



Івана Рудницького начальником Управління Служби безпеки України в Полтавській області



Едуарда Федорова начальником Управління Служби безпеки України в Сумській області



Олександра Куця начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області



Водночас, нового очільника житомирського СБУ ще не призначено.

Раніше

18 липня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

Перед цим Зеленський відсторонив від посади Генпрокурора Ірину Венедіктову, а також усунув від виконання обов'язків голову Служби безпеки України Івана Баканова.

За словами Глави держави, такі рішення були ухвалені через зафіксовані зв'язки між працівниками силових структур України та спецслужбами росії та масив злочинів проти основ національної безпеки держави.