Зеленський пояснив рішення щодо Венедіктової та Баканова
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади голову Офісу генпрокурора Ірину Венедіктову, а також усунув від виконання обов'язків голову Служби безпеки України Івана Баканова через зафіксовані зв'язки між працівниками силових структур України та спецслужбами росії. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, передає УНН.
Цитата
"Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру", - зазначив Зеленський.
Деталі
За його словами, зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави.
"Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та звʼязки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь. Сьогодні я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України. Хочу, щоб мене сьогодні почули й усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - розповів Зеленський.
Він зазначив, що його позиція як Президента України – конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника.
Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський відсторонив від посади голову Офіса генпрокурора Ірину Венедіктову, а також усунув від виконання обов'язків голову Служби безпеки України Івана Баканова.
На місце Венедіктової Зеленський призначив Симоненка Олексія Юрійовича.