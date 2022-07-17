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Президент призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків генпрокурора

Президент призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків генпрокурора

Київ • УНН

 • 801589 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади голову Офіса генпрокурора Ірину Венедіктову та призначив Симоненка Олексія Юрійовича. Про це повідомляє УНН з посиланням на ОП.

Цитата

"Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: Покласти на Симоненка Олексія Юрійовича виконання обов'язків Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

Довідка 

Симоненко Олексій Юрійович народився 18 вересня 1976 року у м. Чугуїв Харківської області. Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація юрист.

Також працював в органах прокуратури міста Києва на посадах стажиста на посаді помічника прокурора, помічника прокурора, слідчого прокуратури Ватутінського району м. Києва; слідчого прокуратур Деснянського та Оболонського районів м. Києва; старшого помічника прокурора, старшого слідчого прокуратури Оболонського району м. Києва

Крім цього Симоненко працював в органах прокуратури Київської області на посадах слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області; старшого помічника прокурора Київської області з питань правового забезпечення; начальника слідчого відділу слідчого управління; заступника начальника, начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Київської області. 

Проходив службу в органах Служби безпеки України на посадах офіцерського складу. З 27 березня 2020 року був заступником Генерального прокурора.

Нагадаємо 

Володимир Зеленський усунув від виконання обов'язків голову Служби безпеки України Івана Баканова.

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