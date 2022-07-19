Зеленський призначив нового очільника СБУ у Харківській області

Цитата

"Призначити Куця Олександра Івановича начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області", - йдеться у тексті указу.

Довідково

Олександр Куць - державний та військовий діяч України, генерал-майор Служби безпеки України. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації з 22 червня 2018 по 5 липня 2019 року. Обіймав посаду начальника Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях (21.8.2017 — 22.6.2018), начальника Управління СБУ в Донецькій області (25 березня 2015 — 21 серпня 2017).

Доповнення

Зеленський звільнив попереднього начальника СБУ в Харківській області Романа Дудіна в кінці травня. Як сказав, "за те, що не працював на захист міста з перших днів війни, а думав тільки про себе особисто".