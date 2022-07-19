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Зеленський призначив нового очільника СБУ у Харківській області

Зеленський призначив нового очільника СБУ у Харківській області

Київ • УНН

 • 196545 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив начальником управління Служби безпеки України на Харківщині Олександра Куця. Відповідний указ від 19 липня оприлюднений на сайті Президента, пише УНН.

Цитата

"Призначити Куця Олександра Івановича начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області", - йдеться у тексті указу.

Довідково

Олександр Куць - державний та військовий діяч України, генерал-майор Служби безпеки України. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації з 22 червня 2018 по 5 липня 2019 року. Обіймав посаду начальника Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях (21.8.2017 — 22.6.2018), начальника Управління СБУ в Донецькій області (25 березня 2015 — 21 серпня 2017).

Доповнення

Зеленський звільнив попереднього начальника СБУ в Харківській області Романа Дудіна в кінці травня. Як сказав, "за те, що не працював на захист міста з перших днів війни, а думав тільки про себе особисто". 

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