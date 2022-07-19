Зеленский назначил нового главу СБУ в Харьковской области

Цитата

"Назначить Куця Александра Ивановича начальником Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области", - говорится в тексте указа.

Справочно

Александр Куць – государственный и военный деятель Украины, генерал-майор Службы безопасности Украины. Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации с 22 июня 2018 года по 5 июля 2019 года. Занимал должность начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях (21.8.2017 — 22.6.2018), начальника Управления СБУ в Донецкой области (25 марта 2015 года — 21 августа 2017 года).

Дополнение

Зеленский уволил предыдущего начальника СБУ в Харьковской области Романа Дудина в конце мая. Как сказал, "за то, что не работал на защиту города с первых дней войны, а думал только о себе лично".