Зеленський вніс до ВР постанову про звільнення Баканова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Івана Баканова з посади Голови Служби безпеки України, передає УНН з посиланням на ВР.
Деталі
Так, Зеленський вніс до Ради проект постанови про звільнення Баканова з посади Голови Служби безпеки України.
Зазначається, що 18 липня постанову передано на розгляд керівництву.
Додамо
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що на найближчому пленарному засіданні першим пунктом порядку денного буде звільнення з посади Голови Служби безпеки України Івана Баканова.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський відсторонив від посади голову Офісу генпрокурора Ірину Венедіктову, а також усунув від виконання обов'язків голову Служби безпеки України Івана Баканова.
За словами глави держави, такі рішення були прийняті через зафіксовані зв'язки між працівниками силових структур України та спецслужбами росії.
На місце Венедіктової Зеленський призначив Симоненка Олексія Юрійовича.
Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України Василя Малюка.