За день Зеленський обговорив ситуацію в Україні з трьома високопосадовцями Польщі, Італії та Кот-дʼІвуару

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"Поінформував Президента Польщі Анджея Дуду про ситуацію на передовій. Обговорили з ним подальші кроки в протидії російській агресії. Увечері говорив також з Президентом Кот-дʼІвуару. Поінформував його про наші зусилля в протидії продовольчій кризі, яку створила Росія і яка загрожує світу масштабним голодом", - сказав Президент України.

Також Зеленський додав, що говорив з Прем’єр-міністром Італії Маріо Драґі. Подякував йому за "чесну й принципову позицію на захист наших спільних європейських цінностей".

Нагадаємо

Зеленський звільнив очільників СБУ у п'яти областях і заступника Баканова.