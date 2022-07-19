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За день Зеленський обговорив ситуацію в Україні з трьома високопосадовцями Польщі, Італії та Кот-дʼІвуару

За день Зеленський обговорив ситуацію в Україні з трьома високопосадовцями Польщі, Італії та Кот-дʼІвуару

Київ • УНН

 • 143269 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що обговорив ситуацію в Україні з двома президентами з Польщі та Кот-дʼІвуару і премʼєр-міністром Італії. Про це інформує УНН.

Цитата

"Поінформував Президента Польщі Анджея Дуду про ситуацію на передовій. Обговорили з ним подальші кроки в протидії російській агресії. Увечері говорив також з Президентом Кот-дʼІвуару. Поінформував його про наші зусилля в протидії продовольчій кризі, яку створила Росія і яка загрожує світу масштабним голодом", - сказав Президент України.

Також Зеленський додав, що говорив з Прем’єр-міністром Італії Маріо Драґі. Подякував йому за "чесну й принципову позицію на захист наших спільних європейських цінностей".

Нагадаємо

Зеленський звільнив очільників СБУ у п'яти областях і заступника Баканова.

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