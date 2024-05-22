За день рф осуществила 30 обстрелов Сумской области: зафиксировано 139 взрывов

За день на Сумщине оккупанты 30 раз обстреляли область, зафиксировано 139 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня российские войска совершили 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 139 взрывов, что значительно усилило напряжение в регионе. Обстрелам подверглись Николаевская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Глуховская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады - Сумская областная военная администрация.

Детали обстрелов по громадам:

- Великописаревская: противник бил из минометов (55 взрывов), артиллерии (10 взрывов), сбросил боеприпасы ВОГ с БПЛА (5 взрывов) и совершил атаку с помощью дрона типа «FPV» (1 взрыв).

- Середино-Будская: враг совершил минометные обстрелы (10 взрывов).

- Шалигинская: вражеские войска обстреляли из стрелкового оружия.

- Эсманьская: силы террористического государства применили минометный обстрел (6 взрывов).

- Белопольская: осуществлен обстрел из танка (5 взрывов), артиллерийские обстрелы (17 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва) и сброс боеприпасов ВОГ с БПЛА (5 взрывов).

- Путивльская: 9 мин сбросили враги на территорию громады.

- Зноб-Новгородская: противник ударил из минометов (3 взрыва).

- Глуховская: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).

- Николаевская: вражеские силы совершили атаку дрон типа "FPV" (1 взрыв).

- Краснопольская: оккупанты били из артиллерии (6 взрывов).

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