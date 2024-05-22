За день рф здійснила 30 обстрілів Сумської області: зафіксовано 139 вибухів
Київ • УНН
російські війська 30 разів відкривали вогонь у прикордонних районах і населених пунктах Сумської області. Було зафіксовано 139 вибухів.
За день на Сумщині окупанти 30 разів обстріляли область, зафіксовано 139 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Протягом дня російські війська здійснили 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 139 вибухів, що значно посилило напругу в регіоні. Обстрілів зазнали Миколаївська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади
Деталі обстрілів по громадах:
- Великописарівська: противник бив з мінометів (55 вибухів), артилерії (10 вибухів), скинув боєприпаси ВОГ з БПЛА (5 вибухів) та здійснив атаку за допомогою дрону типу "FPV" (1 вибух).
- Середино-Будська: ворог здійснив мінометні обстріли (10 вибухів).
- Шалигинська: ворожі війська обстріляли зі стрілецької зброї.
- Есманьська: сили терористичної держави застосували мінометний обстріл (6 вибухів).
- Білопільська: здійснено обстріл з танку (5 вибухів), артилерійські обстріли (17 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи) та скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА (5 вибухів).
- Путивльська: 9 мін скинули вороги на територію громади.
- Зноб-Новгородська: противник вдарив з мінометів (3 вибухи).
- Глухівська: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).
- Миколаївська: ворожі сили здійснили атаку дрон типу "FPV" (1 вибух).
- Краснопільська: окупанти били з артилерії (6 вибухів).
Максимум уваги усьому прикордонню зараз і не лише на Харківщині, але й на Сумщині - Зеленський 22.05.24, 20:58 • 40840 переглядiв