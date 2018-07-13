За день до подорожания: в кассы столичного метро выстроились длинные очереди
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Киеве на станциях метро у касс выстроились огромные очереди. Люди покупают проездные и пополняют бесконтактные карточки, поскольку уже завтра стоимость проезда в столичной подземке увеличится до 8 гривен, передает УНН.
Отметим, что терминалы для пополнения бесконтактных карт не работают со вчерашнего дня, поэтому их владельцам тоже приходится стоять в очередях.
Как сообщили в кассах, максимальное количество поездок, которые можно купить ограничено - 100.
Киевляне пополняют карты и покупают проездные. Многие жалуются, что подорожание безосновательно.
Напомним, в Киевской городской государственной администрации подписали распоряжение о повышении тарифов в метрополитене и наземном городском транспорте с 14 июля.
Согласно решению, разовый билет (без пластиковой бесконтактной карточки) в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере будет стоить 8 грн.
Однако пассажиры, которые регулярно ездят общественным транспортом и пользуются системой пополнения бесконтактных карточек, смогут платить за 1 поездку в метрополитене от 6,50 грн (в случае однократного приобретения 50 поездок).
Срок действия бесконтактной карточки увеличивается с 6 до 12 месяцев и будет исчисляться не с даты последнего пополнения, а с даты последнего использования.
Пассажиры, которые пользуются месячными проездными билетами будут платить за 1 поездку от 6,14 грн (в месячном проездном билете на 4 вида транспорта) до 6,50 грн (в месячном проездном билете на 1 вид наземного транспорта). При этом в месячных проездных билетах на наземные виды транспорта и городскую электричку количество поездок будет оставаться неограниченным.