У Києві вартість проїзду у транспорті зросте 14 липня

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КИЇВ. 12 липня. УНН. У Київській міській державній адміністрації підписали розпорядження про підвищення тарифів у метрополітені та наземному міському транспорті з 14 липня. Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА, передає УНН.

Згідно з рішенням, разовий квиток (без пластикової безконтактної картки) у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері коштуватиме 8 грн.

Проте пасажири, які регулярно їздять громадським транспортом і користуються системою поповнення безконтактних карток, матимуть можливість сплачувати за 1 поїздку в метрополітені від 6,50 грн (у разі одноразового придбання 50 поїздок).
Термін дії безконтактної картки збільшується із 6 до 12 місяців та обчислюватиметься не з дати останнього поповнення, а з дати останнього використання.

Пасажири, які користуються місячними проїзними квитками сплачуватимуть за 1 поїздку від 6,14 грн (у місячному проїзному квитку на 4 види транспорту) до 6,50 грн (у місячному проїзному квитку на 1 вид наземного транспорту). При цьому, у місячних проїзних квитках на наземні види транспорту та міську електричку кількість поїздок залишатиметься необмеженою.

Вартість проїзного квитка на один календарний місяць у наземному транспорті (без обмеження кількості поїздок) коштуватиме 390 грн, а у метрополітені — 610 грн; на 2 види транспорту (наземний + метро на 46 поїздок) — 570 грн; на 2 види транспорту (наземний + метро на 62 поїздки) — 670 грн.

Окрім того, у КП “Київський метрополітен” запроваджуються нові проїзні квитки, що використовуватимуться з моменту активації: 10 поїздок на 5 календарних днів (за 75 грн), 14 поїздок на 7 днів (за 104 грн) та 30 поїздок на 15 календарних днів (за 210 грн). Такі види проїзних будуть зручними для туристів та гостей міста.

Як повідомляв УНН, із 14 липня вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте. 

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