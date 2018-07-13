За день до подорожчання: до кас столичного метро вишикувались довжелезні черги
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У Києві на станціях метро біля кас вишикувались величезні черги. Люди купують проїздні та поповнюють безконтактні картки, оскільки уже завтра вартість проїзду у столичній підземці зросте до 8 гривень, передає УНН.
Відзначимо, що термінали для поповнення безконтактних карт не працюють від учора, тож їх власникам теж доводиться стояти у чергах.
Як повідомили у касах, максимальна кількість поїздок, які можна купити обмежена - 100.
Кияни поповнюють картки та купують проїздні. Багато хто скаржиться, що подорожчання безпідставне.
Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації підписали розпорядження про підвищення тарифів у метрополітені та наземному міському транспорті з 14 липня.
Згідно з рішенням, разовий квиток (без пластикової безконтактної картки) у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері коштуватиме 8 грн.
Проте пасажири, які регулярно їздять громадським транспортом і користуються системою поповнення безконтактних карток, матимуть можливість сплачувати за 1 поїздку в метрополітені від 6,50 грн (у разі одноразового придбання 50 поїздок).
Термін дії безконтактної картки збільшується із 6 до 12 місяців та обчислюватиметься не з дати останнього поповнення, а з дати останнього використання.
Пасажири, які користуються місячними проїзними квитками сплачуватимуть за 1 поїздку від 6,14 грн (у місячному проїзному квитку на 4 види транспорту) до 6,50 грн (у місячному проїзному квитку на 1 вид наземного транспорту). При цьому, у місячних проїзних квитках на наземні види транспорту та міську електричку кількість поїздок залишатиметься необмеженою.