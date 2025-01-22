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За декабрь украинцы пополнили игорные счета почти на 20 млрд гривен

За декабрь украинцы пополнили игорные счета почти на 20 млрд гривен

Киев  •  УНН

 • 10333 просмотра

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В декабре 2024 года украинцы пополнили игорные счета на рекордные 19,4 млрд гривен. Это значительно превышает среднемесячный показатель в 12,7 млрд грн за январь-ноябрь 2024 года.

Украинцы все больше тратят на азартные игры в декабре 2024 года граждане пополнили игорные счета на рекордные 19,4 млрд гривен.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на исследование ЦЭС, пишет УНН.

Нардеп Железняк опубликовал статистику ЦЭС сколько граждане тратят средства на игорный бизнес легально. В общем, в среднем за январь-ноябрь 2024 года каждый месяц граждане на пополнение игорных счетов тратили 12,7 млрд грн.

Уже в декабре этот показатель достиг уровня в 19,4 млрд грн в месяц.

Плохая новость - в целом уменьшилась налоговая нагрузка. Это в процентах к пополнениям (потому так как легальные пополнения растут, то и динамику по налогам вы видите больше). Но это означает, что схемы по уклонению остаются. Просто более сложные

- написал нардеп.

Напомним,

 В 2023 году лидеры в сфере азартных игр в Украине заработали 54,92 миллиардов гривен, что в 28 раз превышает показатель 2022 года. В топ-10 вошли 9 интернет-казино, два из которых занимаются букмекерской деятельностью, а также 1 лотерейный оператор.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоЭкономика
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
ukrainaУкраина

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