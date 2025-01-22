За декабрь украинцы пополнили игорные счета почти на 20 млрд гривен

Украинцы все больше тратят на азартные игры в декабре 2024 года граждане пополнили игорные счета на рекордные 19,4 млрд гривен.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на исследование ЦЭС, пишет УНН.

Нардеп Железняк опубликовал статистику ЦЭС сколько граждане тратят средства на игорный бизнес легально. В общем, в среднем за январь-ноябрь 2024 года каждый месяц граждане на пополнение игорных счетов тратили 12,7 млрд грн.

Уже в декабре этот показатель достиг уровня в 19,4 млрд грн в месяц.

Плохая новость - в целом уменьшилась налоговая нагрузка. Это в процентах к пополнениям (потому так как легальные пополнения растут, то и динамику по налогам вы видите больше). Но это означает, что схемы по уклонению остаются. Просто более сложные