За грудень українці поповнили гральні рахунки майже на 20 млрд гривень

Українці дедалі більше витрачають на азартні ігри у грудні 2024 року громадяни поповнили гральні рахунки на рекордні 19,4 млрд гривень.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк з посиланням на дослідження ЦЕС, пише УНН.

Нардеп Железняк опублікував статистику ЦЕС скільки громадяни витрачають кошти на гральний бізнес легально. Загалом, в середньому за січень-листопад 2024 року кожен місяць громадяни на поповнення гральних рахунків витрачали 12,7 млрд грн.

Вже в грудні цей показник досяг рівня у 19,4 млрд грн на місяць.

Погана новина - в цілому зменшилось податкове навантаження. Це у відсотках до поповнень (тому так як легальні поповнення зростають, то і динаміку по податкам ви бачите більше). Але це означає, що схеми по ухиленню залишаються. Просто більш складні - написав нардеп.

Нагадаємо

У 2023 році лідери у сфері азартних ігор в Україні заробили 54,92 мільярдів гривень, що у 28 разів перевищує показник 2022 року. В топ-10 увійшли 9 інтернет-казино, два з яких займаються букмекерською діяльністю, а також 1 лотерейний оператор.