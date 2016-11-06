По данным опроса, Х.Клинтон побеждает Д.Трампа в на 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон имеет пяти-очковый отрыв от республиканцев Дональд Трампа по данным последнего опроса, передает УНН со ссылкой на Washington Post-ABC.
В частности Х.Клинтон имеет преимущество в положительной поддержке. По опросу 55% избирателей говорят, что они поддерживают ее.
В свою очередь 43% процентов сторонников Д. Трампа говорят, что они голосуют в основном против Х.Клинтон, а не самого республиканца.
Как сообщал УНН, более 40 млн американцев уже приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента США в 48 из 50 штатов страны.