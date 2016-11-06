За даними опитування Х.Клінтон перемагає Д.Трампа на 5 %
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Кандидат у президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон має п'яти-очковий відрив від республіканців Дональд Трампа згідно з даними останнього опитування, передає УНН з посиланням на Washington Post-ABC.
Зокрема Х.Клінтон має перевагу в позитивній підтримці. За опитуванням 55 % виборців кажуть, що вони підтримують її.
В свою чергу 43% відсотків прихильників Д. Трампа кажуть, що вони голосують в основному проти Х.Клінтон, а не за самого республіканця.
Як повідомляв УНН, понад 40 млн американців вже взяли участь у достроковому голосуванні на виборах президента США у 48 з 50 штатів країни.