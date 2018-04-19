За 3,5 года СБУ предупредила более 400 попыток террористических атак - Порошенко

"Россия ведет подрывную войну против Украины на всех фронтах. Мы видели попытки организации террористических атак внутри страны - Служба безопасности Украины за 3,5 года предупредила более 400 попыток террористических атак в разных регионах Украины», - сказал Президент.



По его словам, террористы, которые были установлены, задержаны. Значительная часть из них прошла подготовку в соответствующих лагерях на территории Российской Федерации, отметил Президент.



"Часть из них прошла подготовку в соответствующих лагерях на территории Ростовскои, Белгородской, Курской областей, а также на территории незаконно аннексированного Крыму", - сообщил он.



Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины выявила деятельность преступной группы, которая скупала на территории оккупированного Крыма паспорта граждан Украины, на основании которых затем иностранцам, в том числе с терорганизации "Исламское государство", изготавливали биометрические паспорта для выезда за границу.